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В Кремле прокомментировали идею о запрете на браки между сменившими пол лицами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июля прокомментировал инициативу Совфеда о запрете на регистрацию браков между лицами, которые сменили пол.

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«Безусловно, некая формализация нового положения Конституции РФ необходима. Поправка (в Основной закон страны о браке как о союзе между мужчиной и женщиной. — Ред.) внесена, за нее проголосовали, она вступила в силу. Ее нужно формализовать. Что касается предложения в такой формулировке, то я предлагаю обращаться к [сенатору Елене] Мизулиной», — сказал он.

Накануне сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России не только однополые браки, но и между теми, кто ранее сменил пол.

Авторами законопроекта стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина и сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

В конце мая, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 81% респондентов поддержал поправку к Конституции о брачном союзе женщины и мужчины, которая в настоящий момент закреплена в новой редакции Конституции.

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