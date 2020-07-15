Купальный сезон стартовал в Приморском крае

Вода в Приморском крае прогрелась до достаточной температуры для открытия купального сезона. По прогнозам синоптиков погода во второй половине июля будет достаточно комфортной для летнего отдыха.

Наиболее высокая температура воды фиксируется на побережье Хасанского района. Там море прогрелось до 20–22 градусов. Об этом сообщает Vostokmedia.

Также достаточно теплая вода во Владивостоке — около 21 градуса. Купаться можно в Амурском и Уссурийском заливах Приморья.

Более прохладно в Находке и Ливадии. Там вода прогрелась до 14–17 градусов.

Ранее сообщалось, что в Волгограде официально стартовал пляжный сезон.