Мосты разведут в Петербурге из-за репетиции Военно-морского парада

График разводки мостов изменили в Санкт-Петербурге из-за подготовки к параду ко Дню ВМФ. В связи с этим введены ограничения движения транспорта.

Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены в ночь на 17, 18, 20, 24 и 27 июля до 6:00, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

Там напомнили, что на время разводки проезд транспорта по этим переправам будет прекращен. Уже после сведения мостов на протяжении 15 минут проезд по ним может быть ограничен.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоится 26 июля в Кронштадте и Санкт-Петербурге. В нем будут принимать участие более 4 тыс. военнослужащих и 46 кораблей и подводных лодок.