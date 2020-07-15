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Законопроекты о наказании за отчуждение земель внесены в Госдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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В Госдуму внесены законопроекты об ответственности за действия, направленные на отчуждение территории России и призывы к этому. Об этом сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству в среду, 15 июля.

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Соответствующие действия будут наказываться лишением свободы на срок до 10 лет, призывы — административными штрафами, передает ТАСС. Для этого будут внесены поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

14 июля Госдума одобрила в первом чтении закон, признающий призывы к отчуждению земель экстремизмом. Днем ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала этот документ. Инициатива предлагает уточнить понятие экстремистской деятельности, признав экстремизмом нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории.

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности согласно новым поправкам, которые внесены в Конституцию РФ. Кроме того, действия, направленные на отчуждение части территории страны и призывы к ним, не допускаются.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. Поддержали изменения 77,92% проголосовавших, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.

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