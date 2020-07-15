Комиссия по развитию национального языка начала работать в Татарстане

В Татарстане начала работать комиссия по сохранению и развитию национального языка. Одни из ее главных задач — формирование потребности использования татарского языка и создание условий для его развития. Об этом во время первого заседании комиссии заявил ее глава, зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов.

По его словам, которые приводит ИА «Татар-информ», цели работы комиссии — добиться ее деловой эффективной деятельности и привлечь талантливую молодежь с новыми подходами. Ахметов назвал язык богатством народа и отметил особенную важность передачи его будущим поколениям.

В состав комиссии вошли министр образования и науки, министр культуры, поэты Татарстана, представители комитета Госдумы по делам национальностей, глава республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Комиссия будет консультативным органом, который создан для выработки мер по сохранению и развитию татарского языка. Она призвана координировать деятельность и организовывать взаимодействие властей Татарстана с органами федеральной власти, определять проблемные вопросы сохранения и развития языка, приоритетные научные исследования, которые касаются эффективности сохранения национального языка.

Инициатива по созданию подобного органа принадлежит государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Он высказал это предложение на восьмом заседании республиканского парламента VI созыва.