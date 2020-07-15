ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России возобновила прием посылок и передач заключенным после бактерицидной обработки этих вещей. Об этом в среду, 15 июля, сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.

«Помещения приема оборудованы бактерицидными облучателями (рециркуляторами), разрешенными для использования в присутствии людей. Прием посылок и передач сотрудники осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты», ― рассказали агентству.

Также во ФСИН отметили, что все посылки проходят дезинфекционную обработку. Кроме того, в помещениях приема установлены дозаторы с кожными антисептиками, а в самих комнатах не менее двух раз в день проводится уборка.

В конце июня стало известно, что правительство России направило 1,7 млрд рублей ФСИН для компенсационных выплат сотрудникам ведомства, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 746 369 человек, умерли 11 770 пациентов, выздоровели ― 523 249.

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