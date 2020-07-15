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Мужчина отравил лебедя на Патриарших прудах в Москве

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
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Один из лебедей, живущих на Патриарших прудах в Москве, погиб от рук неизвестного отравителя. Об этом пишет РЕН ТВ в среду, 15 июля.

По данным телеканала, мужчина сначала чем-то накормил птицу, а затем вытащил ее на берег. После этого лебедь перестал подавать признаки жизни, а злоумышленник удалился.

Сообщается, что по факту произошедшего столичные полицейские проводят проверку.

22 июня сообщалось, что подростки-вандалы разбили кирпичом кладку яиц лебедя в британском Манчестере. По словам очевидцев, когда самка прилетела и увидела, что произошло, то у нее «было разбито сердце». Позднее активисты обнаружили ее мертвой. По их мнению, птица скончалась от разрыва сердца. Из шести яиц были разбиты только три, еще два повредили, и одно было целым. Лебедь не выдержала и погибла.

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