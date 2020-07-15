В Москве медицинские маски в метро и МЦД подешевели до 15 рублей за штуку

Маски на станциях московского метро и МЦД теперь можно приобрести по 15 рублей за штуку. Об этом в среду,15 июля, сообщили на портале департамента транспорта столицы.

«Носить маски в общественном транспорте обязательно. Поэтому мы стараемся сделать средства индивидуальной защиты максимально доступными ― теперь в кассах метро маски подешевели с 20 до 15 рублей за штуку», ― цитирует сообщение ТАСС.

В департаменте отметили, что такая стоимость ниже, чем в большинстве столичных аптек, а также добавили, что купить маску можно на любой станции метрополитена.

С 13 июля Москва перешла на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, с понедельника москвичам необязательно носить маски на улице, однако остается в силе масочно-перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.

Также с этого дня столичные вузы снова начали принимать студентов и абитуриентов. Кроме того, возобновилась работа парков аттракционов, летних лагерей, детских секций и кружков, при условии что число посетителей будет составлять 50% от максимальной вместимости площадок.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 746 369 человек, умерли 11 770 пациентов, выздоровели ― 523 249.

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