В Москве и Санкт-Петербурге вырос спрос на автомобили

Согласно опросу, проведенному порталом Авто.ру среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, число желающих купить автомобиль в период пандемии увеличилось на 10%. Об этом 15 июля пишет Autonews.

Отмечается, что 91,9% опрошенных граждан уверены в том, что личный автомобиль является наиболее безопасным и риск заразиться коронавирусом, передвигаясь на своей машине, гораздо ниже. 84,4% всех опрошенных отметили, что хотят стать автовладельцами из-за этого.

Наибольший страх у жителей двух городов вызывает метро. 38,7% обитателей Москвы и Санкт-Петербурга поставили метрополитену минимальный 1 балл за безопасность.

7 июля сообщалось, что за первый месяц лета 2020 года продажи новых автомобилей в России снизились на 14,6% по сравнению с июнем прошлого года: россияне купили 122 622 автомобиля. В июне 2019 года было продано 151 180 автомобилей.