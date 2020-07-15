Москвичи с 16 июля смогут бесплатно пройти тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут свободно и бесплатно пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса в 207 поликлиниках города. Об этом в среду, 15 июля, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, решение об этом принял мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются. Для этого мы открываем точки для сдачи анализов в 207 поликлиниках. Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — приводит ее слова ТАСС.

Впервые в Москве сдать анализ на наличие COVID-19 с этой даты смогут и дети. По словам Раковой, для этого в 45 городских поликлиниках откроют специальные процедурные кабинеты.

Всего с момента распространения инфекции в столице, как отметила вице-мэр, было проведено порядка 4,3 млн ПЦР-исследований на наличие заболевания. Город, по ее словам, на сегодняшний день может проводить до 50 тыс. тестов в сутки.

В этот же день Ракова сообщала, что число выздоровевших в столице продолжает расти. По ее словам, за минувшие сутки излечились еще 1 844 пациента. Общее число выздоровевших от COVID-19 москвичей превысило 187 тыс.

В России на сегодняшний день, по данным оперштаба, выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 пациентов, среди которых 10 424 человека — за последние сутки.

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