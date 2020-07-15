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Ростовские власти назвали примерный маршрут будущего метро

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Власти Ростова-на-Дону обозначили примерный маршрут легкого метро. Точное направление веток, сроки и конкретная сумма, которая потребуется для реализации проекта, станут известны примерно через восемь лет, сказал глава городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

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По его словам, которые приводит RostovGazeta, обсуждается связь запада и востока города. Это возможно через Кизетериновскую балку, Вересаево, а затем ветку направят в Александровку. Также рассматривается вариант прокладки ветки вдоль дороги параллельно 40-летию Победы и далее в Аксай. Не исключен и вариант «север — юг».

Глава департамента еще раз подчеркнул, что это пока лишь планы, принятых решений нет.

Ранее сообщалось о планах открыть в Ростове-на-Дону после ремонта мост в створе улицы Песчаной. Строительство моста началось в 2014 году. Он получил название дублера Текучевского. Сдать переправу в эксплуатацию должны были в 2015 году, но из-за сильных ливней сооружение подмыло.

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