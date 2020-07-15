В пяти районах Тувы дожди привели к подтоплениям дорог и мостов

В пяти районах республики Тува вышедшие из берегов после сильных дождей реки размыли дороги и повредили несколько мостов. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«Из-за сильных дождей, которые прошли в Туве, в 5 районах Тувы ― Монгун-Тайгинском, Чеди-Хольском, Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском и Улуг-Хемском ― произошло повышение уровня воды в реках, а также местами произошел размыв участков дорог, подтопление деревянных мостов, в связи, с чем затруднен проезд легкового автотранспорта», ― говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в районах работают оперативные группы пожарно-спасательных частей.

Ранее в этот день стало известно, что в Иркутске произошли отключения электроснабжения в результате сильного ливня, аварийные службы переведены в режим повышенной готовности.

Согласно информации мэрии со ссылкой на гидрометеорологическую службу города, в Иркутске за ночь выпало 21 миллиметр осадков. По прогнозу синоптиков дождливая погода с грозами сохранится до конца дня.