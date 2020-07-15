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Нормальный летний дождь: Краснодар затопило после ливня

Непогода привела к 9-балльным пробкам в столице Кубани
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Мощный ливень, обрушившийся на Краснодар днем 14 июля, привел к частичному затоплению центра столицы Кубани. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Из-за проливного дождя в центре города едва не утонул трамвай
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
За два часа выпала почти месячная норма осадков
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Движение транспорта было затруднено, город встал в 9-балльной пробке
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Ливненвая канализация не справлялась с объемом поступающей воды
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Коммунальные службы Краснодара немедленно приступили к ликвидации последствий ЧП
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В работах было задействовано 36 единиц спецтехники, в том числе 20 водооткачивающих машин
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Сотрудники МЧС России без промедления пришли на помощь людям, запертым в тонущих автомобилях
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Движение трамваев в городе пришлось временно приостановить
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Горожане были вынуждены форсировать водные преграды вброд
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В настоящее время движение трамваев восстановлено, откачка воды продолжается
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В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Всего в городскую администрацию поступило 136 заявок на откачку воды. Работы не прекращались и в ночное время
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