Московские врачи вернулись после помощи регионам в борьбе с COVID-19

Московские врачи вернулись в столицу после того, как помогли бороться с коронавирусом в трех российских регионах. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Три мультидисциплинарные бригады московских врачей вернулись из Ханты-Мансийска, Ямало-Ненецкого округа, а также с Камчатки. В течение двух недель более 30 врачей оказывали помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента здравоохранения уточнили, что всего московские врачи посетили 21 клинику в 14 населенных пунктах региона. За это время медики осмотрели порядка 1,3 тыс. пациентов, среди которых были дети и беременные женщины.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.

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