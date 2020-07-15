Адвокат оценила предложенные реформы системы опеки и усыновления

Часть поправок в семейное законодательство, предложенных накануне сенаторами, дублирует уже существующие нормы Семейного кодекса РФ, рассказала «Известиям» адвокат Мария Ярмуш 15 июля.

Накануне группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о реформе правил усыновления и системы опеки над детьми.

«Уже и так невозможно усыновлять, удочерять, отдавать под опеку раздельно. Лицам одного пола невозможно усыновлять детей», — отметила адвокат.

В то же время самым существенным в поправках Мария Ярмуш считает предложение принудительно изымать детей из семьи только по решению суда.



«В настоящее время органы опеки и попечительства могут изъять детей у родителей по своему усмотрению в случае, если специалистам опеки покажется, что детям в семье угрожает опасность. Это очень сложный вопрос, который вправе решить только федеральный судья в гражданском процессе при состязательности сторон — родителей, опеки, прокурора», — добавила юрист.



Она подчеркнула, что, если поправки примут, суд должен будет исследовать все обстоятельства дела и собранные сторонами доказательства, прежде чем лишить прав или ограничить права родителей.



Вместе с тем Мария Ярмуш назвала вредными для детей поправки, запрещающие возврат усыновленных, удочеренных детей через три года в детский дом.



Такое право усыновителей и удочерителей должно быть сохранено и через три года после установления усыновления и удочерения, сказала адвокат.



«Если приемные родители не хотят или не в силах воспитывать усыновленных детей, но им запрещено возвращать детей и отменять усыновление, то дети попадают в безвыходную ситуацию, опасную для их дальнейшей жизни», — подчеркнула специалист.



Кроме этого подобное нововведение будет останавливать желающих взять ребенка в семью и усыновить его, заключила Ярмуш.