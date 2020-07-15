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У замдиректора Музея МХАТ украли 12 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники вывели со счетов заместителя директора Музея МХАТ Яна Фоминых 12 млн рублей. Об этом в среду, 15 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Неизвестный позвонил Фоминых с незнакомого номера и представился сотрудником отдела финансовой безопасности Сбербанка по фамилии Уваров. Он заявил, что программу «Сбербанк Премьер» взломали, и под подозрением находятся менеджеры банка, поэтому к ним обращаться нельзя, а все средства нужно перевести на «безопасные счета». По его словам, сделать это нужно было через банкоматы другой кредитной организации и только по трем адресам — на 2-й Тверской-Ямской улице, В Оружейном переулке, либо на Тишинской площади.

Он также сообщил, что после этого карты необходимо будет перевыпустить. В подтверждение мошенник назвал адрес главного офиса Сбербанка.

Фоминых, следуя инструкциям, перевел деньги. После этого ему пришло сообщение в WhatsApp о якобы оформлении заявки на перевыпуск карт

Ранее, 14 июля, мошенники обокрали москвича почти на 5,3 млн рублей, представившись сотрудниками отдела безопасности одного из российских банков.

13 июля стало известно, что 61-летняя жительница Нижнего Тагила перевела на неизвестные счета почти 1,5 млн рублей. По словам потерпевшей, с ней по телефону связалась женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что со счета тагильчанки кто-то якобы пытается снять 2,5 тыс. рублей в Белгороде. Затем с пострадавшей связалась «старшая операционистка», которая попросила данные карты и коды из СМС-сообщений.

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