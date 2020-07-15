Дагестан перешел ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса

В Дагестане начался второй этап снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 июля на сайте главы региона.

«Свою деятельность смогут возобновить кафе и рестораны с открытыми верандами, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 кв. м, некоторые образовательные организации, мечети и храмы», — говорится в сообщении.

По словам главы региона Владимира Васильева, все эти объекты будут работать исключительно при строгом соблюдении утвержденных Роспотребнадзором норм. Кроме того, он допустил открытие пяти «пилотных» спортивных залов, чтобы у дагестанских спортсменов была возможность подготовиться к будущим соревнованиям. Васильев подчеркнул, что снятие ограничений стало возможным за счет улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

«Так, он [темп прироста заболеваемости] снизился в очередной раз в течение недели на 0,2% и в ежедневном режиме больше 2% не поднимается. За прошедшую неделю проведено 24 591 лабораторное исследование на COVID-19. Среднесуточный показатель уже составляет 3513, что соответствует третьему этапу снятия ограничений», — отмечается в сообщении.

Ранее, 1 июля, власти Якутии объявили об очередной отмене ряда мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Второй этап снятия ограничений начался 2 июля.

По данным стопкоронавирус.рф на 15 июля, в Дагестане зафиксировано 8560 случаев заболевания COVID-19, из которых 46 — за последние сутки. 6931 пациент выздоровел, 417 — умерли.

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