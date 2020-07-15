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СК проверит инцидент с дракой у больницы на Урале

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СКР проводит проверку после сообщения о потасовке у городской больницы Краснотурьинска. По предварительным данным, пациента со сломанной пяткой нецензурно обругал санитар. Кроме того, он нанес повреждения его супруге.

Как пишет ТагилСити.Ру со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел 12 июля. Мужчину с травмой заставили ждать на улице окончания дезинфекции. Спустя 40 минут ему так и не позволили войти внутрь.

Прогнать пациента и его жену попытался охранник. Затем вышел мужчина в медицинском халате и обругал ждавшую пару. Он попытался применить силу к женщине.

Полиция проводила проверку обстоятельств конфликта и в возбуждении уголовного дела отказала. Теперь СКР должен установить все обстоятельства случившегося и по итогам вынести процессуальное решение.

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