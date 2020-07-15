За сутки в Москве от коронавируса выздоровели 1844 человека

В Москве за прошедшие сутки число вылечившихся после COVID-19 пациентов увеличилось на 1844 человека. Об этом в среду, 15 июля, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1844 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 167 810», ― сообщила она журналистам.

Также Ракова напомнила, что, для того чтобы подтвердить у выздоровевшего отсутствие заболевания, врачи проводят специальные исследования. Кроме того, заммэра добавила, что все, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы.

Ранее, 12 июля, стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.

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