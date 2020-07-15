Международные организации дадут оценку вмешательствам в голосование по поправкам

Международные организации дадут политическую оценку данным о попытках вмешательства в голосование по Конституции России. Соответствующие материалы направит им комиссия Совфеда по защите госсуверенитета. Об этом говорится в среду, 15 июля, в докладе комиссии.

Отмечается, что при создании документа комиссией были «приняты к сведению» действия российских правоохранительных органов, которые выявляли и пресекали попытки таких нарушений с января по июль 2020 года, а также привлекали виновных к ответственности.

«Имеющиеся в распоряжении комиссии данные, требующие соответствующего реагирования, также будут направлены в компетентные органы», — цитирует «РИА Новости» текст доклада.

О том, что комиссия Совфеда представит доклад о вмешательстве в дела России 15 июля, сообщал 6 июля ее глава Андрей Климов. В этот же день в Министерстве внутренних дел РФ заявили, что во время голосования по поправкам к Конституции России были зафиксированы попытки внешнего воздействия на волеизъявление граждан через распространение фейков.

25 июля,в день старта голосования, в Совфеде также заявляли о вмешательстве Запада в суверенный процесс. Как отмечал Климов, западные страны с января 2020 года проводят данную кампанию.

Так, 23 июня в интернете появились документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование по поправкам в Конституцию. Оказалось, что сайт, где россиян агитируют отказаться от поправок, финансируют напрямую из стран Запада — США и Польши.

Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.