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Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

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В Китае заявили о планах ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в Соединенных Штатах закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. Об этом сообщается в заявлении, которое было опубликовано на сайте китайского МИД.

«Попытки американской стороны воспрепятствовать осуществлению закона о национальной безопасности Гонконга никогда не увенчаются успехом. Чтобы защитить свои собственные законные интересы, Китай предпримет необходимые меры и введет санкции против соответствующего персонала и организаций США», — говорится в заявлении.

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Китайская сторона отметила, что американский документ «злонамеренно очерняет» закон о нацбезопасности Гонконга. Кроме того, дипломаты уверены, что в нем прописаны угрозы о введении санкций в отношении Китая. Также Пекин заявил, что американский законопроект нарушает основные нормы международных отношений и международное право.

Китайское внешнеполитическое ведомство отметило, что документ является грубым вмешательством в дела КНР и Гонконга, а правительство Китая резко осуждает его и выступает решительно против.

«Мы призываем США исправить свои ошибки, воздержаться от реализации так называемого закона об автономии Гонконга и прекратить вмешиваться каким-либо образом во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга. Если Соединенные Штаты сделают то, что они хотят, Китай обязательно ответит», — заключили в китайском ведомстве.

14 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга. По его словам, отныне отношение Соединенных Штатов к Гонконгу будет таким же, как и к материковому Китаю.

Ранее США уже предприняли ряд действий, включая сокращение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение Пекином нового закона о нацбезопасности в Гонконге.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность. Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов.

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