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Российскому бизнесу спрогнозировали меньший спад в сравнении с американским

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Эпидемия коронавируса отбросит глобальную экономику и бизнес на два-три года назад, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.

Американские банки, успевшие отчитаться за II квартал, оправдывают прогнозы о том, что прибыль корпоративного сектора США рухнет почти вдвое. К главным факторам риска эксперты относят рост неплатежей по кредитам и ухудшение эпидемиологической обстановки в США.

По прогнозу провайдера финансовой информации Refinitiv, совокупная прибыль компаний, входящих в индекс S&P-500, снизится на 44% по сравнению с прошлым годом. Это будет наибольшим падением со времен кризиса 2008 года, когда американский бизнес за октябрь-декабрь потерял 67% прибыли.

У российских корпораций падение прибыли тоже будет, но не драматичное, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Главные причины — отсутствие «вертолетных денег», усвоенный опыт кризиса 2014 года и валютная экспортная выручка.

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