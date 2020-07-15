В США вышла книга племянницы Дональда Трампа под названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного человека в мире». Мемуары Мэри Трамп поступили в продажу во вторник и сразу же стали бестселлером.

Родственница американского лидера — клинический психолог, она усомнилась в его психическом здоровье и назвала дядю нарциссом.

По словам автора, у Трампа присутствуют все девять признаков самовлюбленности. Это мешает президенту здраво смотреть на вещи и принимать четкие решения.

Одной из причин патологии Мэри считает его отношения с отцом, одобрение которого Трамп все время пытался заслужить.

Ранее в администрации Белого дома пытались запретить издание книги.