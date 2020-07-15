Китай введет санкции против ряда граждан США из-за указа по Гонконгу

Власти Китая намерены ввести санкции в отношении ряда граждан США и американских организаций в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

Согласно заявлению, КНР вынуждены ввести санкции ради защиты собственных национальных интересов. Пока точно неизвестно, каких именно граждан и компаний коснутся ограничительные меры.

«Мы призываем США исправить свои ошибки, воздержаться от реализации так называемого «Закона об автономии Гонконга» и прекратить вмешиваться каким-либо образом во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга. Если Соединенные Штаты сделают то, что они хотят, Китай обязательно ответит», — заявили в китайском ведомстве.

14 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга. По его словам, отныне отношение Соединенных Штатов к Гонконгу будет таким же, как и к материковому Китаю.

Ранее США уже предприняли ряд действий, включая сокращение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение Пекином нового закона о нацбезопасности в Гонконге.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность. Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов.