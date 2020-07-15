Диетологи назвали помогающие избежать укачивания в транспорте продукты

Блюда из риса помогут избежать укачивания в транспорте, рассказали испанские диетологи Фатима Бранко и Нурия Монфуледа в интервью изданию La Vanguardia.

По их словам, желательно выбирать коричневый рис и готовить его как можно проще и без большого количества воды.

Из легких закусок, помогающих легче перенести укачивание, диетологи порекомендовали яблоки и арахис. Они указали, что яблоко нужно употреблять очищенным и тертым.

Бранко отметила, что действенным средством от головокружений является имбирь. Тем, кому не нравится вкус имбиря, она посоветовала употреблять его настои с добавлением фруктов.

Также, по словам специалистов, еще одним продуктом, который помогает при укачивании, является свежий несоленый сыр.

Диетологи добавили, что во время путешествий или дальних поездок страдающим от укачивания следует избегать очень тяжелой и жирной пищи, газированных напитков и выпечки, а также алкоголя.

Ранее врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.