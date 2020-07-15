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Началось благоустройство сквера возле Калининградского зоопарка

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Калининградский зоопарк начал благоустройство территории в границах улиц Руставели, Носова и Брамса. На первом этапе рабочие отремонтируют ограждение и обустроят дополнительный вход со стороны Брамса. Необходимо провести масштабные работы по укреплению склонов ручья, передает Калининград.ru.

Ограждения вдоль мостов со стороны зоопарка и Брамса изготовят из легких сетчатых 2D-панелей, чтобы не закрывать обзор. Во время капитального ремонта забора вдоль Руставели планируют вырубить 20 деревьев и один кустарник.

«В 2021 году заброшенный овраг превратится в современную прогулочную зону для жителей города. Здесь будет не только рекреационный, но и культурно-просветительский компонент: на территории установят стенды, посвященные бывшему Этнографическому музею Восточной Пруссии», — отметили в зоопарке.

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