Началось благоустройство сквера возле Калининградского зоопарка

Калининградский зоопарк начал благоустройство территории в границах улиц Руставели, Носова и Брамса. На первом этапе рабочие отремонтируют ограждение и обустроят дополнительный вход со стороны Брамса. Необходимо провести масштабные работы по укреплению склонов ручья, передает Калининград.ru.

Ограждения вдоль мостов со стороны зоопарка и Брамса изготовят из легких сетчатых 2D-панелей, чтобы не закрывать обзор. Во время капитального ремонта забора вдоль Руставели планируют вырубить 20 деревьев и один кустарник.

«В 2021 году заброшенный овраг превратится в современную прогулочную зону для жителей города. Здесь будет не только рекреационный, но и культурно-просветительский компонент: на территории установят стенды, посвященные бывшему Этнографическому музею Восточной Пруссии», — отметили в зоопарке.