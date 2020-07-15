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Треть компаний сократит зарплатный фонд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Почти треть (28%) российских компаний в ближайшие полгода намерены сократить фонд оплаты труды (ФОТ), следует из данных мониторинга hh.ru, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет в среднем об уменьшении на 18%.

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56% работодателей с началом кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, уже урезали ФОТ. Увеличить зарплатный фонд в ближайшие месяцы собираются 23% организаций — рост составит примерно 22%.

При этом в общей сложности с начала года зарплаты россиян выросли на 3–4%.

В некоторых областях заработки действительно увеличились, заявила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Прежде всего это коснулось торговли продуктами питания — на самоизоляции люди покупали не меньше, а то и больше.

«Сейчас все сферы начинают приходить в себя, и если эпидемиологическая ситуация не обострится, то катастрофы не случится и мы постепенно вернемся к прежнему уровню доходов населения», — сказала она.

Самый большой рост показали зарплаты Северо-Кавказского (5%) и Сибирского (4,1%) федеральных округов. Самый низкий — зарплаты Дальнего Востока (0,2%) и СЗФО (0,4%).

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Лучше меньше: рост зарплат замедлился в два раза

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