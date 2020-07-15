Прямой эфир

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Такие данные представлены на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе начали фиксировать около 23:00 мск. Наибольшее число проблем наблюдается в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Бразилии, Мексике и Аргентине.

Кроме того, на работу мессенджера пожаловалось небольшое число пользователей из Испании, США и Колумбии, а также из России. Основной проблемой стала невозможность соединения, а также отправка и получение сообщений.

10 июля пользователи мобильной операционной системы iOS сообщали, что в работе сервисов компании «Яндекс» — приложениях «Карты» и «Навигатор» — произошли сбои.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020