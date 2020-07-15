Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Такие данные представлены на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе начали фиксировать около 23:00 мск. Наибольшее число проблем наблюдается в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Бразилии, Мексике и Аргентине.

Кроме того, на работу мессенджера пожаловалось небольшое число пользователей из Испании, США и Колумбии, а также из России. Основной проблемой стала невозможность соединения, а также отправка и получение сообщений.

10 июля пользователи мобильной операционной системы iOS сообщали, что в работе сервисов компании «Яндекс» — приложениях «Карты» и «Навигатор» — произошли сбои.