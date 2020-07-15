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Фестиваль «Музыка летом» пройдет в Ижевске под открытым небом

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Удмуртская государственная филармония подготовила три концерта под открытым небом в Ижевске. Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Музыка летом».

В парке «Березовая роща» 14 июля выступил эстрадный ансамбль «Шулдыр Жыт» имени Ушакова. 16 июля в сквере оружейника Драгунова состоится концерт Академической хоровой капеллы. 18 июля там же сыграет оркестр «Золотая мелодия», передает ИА «Сусанин».

Слушатели должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. В филармонии отметили, что запланирован ряд концертов на фан-зоне парка Кирова, в которых примут участие все ведущие коллективы.

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