Фестиваль «Музыка летом» пройдет в Ижевске под открытым небом

Удмуртская государственная филармония подготовила три концерта под открытым небом в Ижевске. Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Музыка летом».

В парке «Березовая роща» 14 июля выступил эстрадный ансамбль «Шулдыр Жыт» имени Ушакова. 16 июля в сквере оружейника Драгунова состоится концерт Академической хоровой капеллы. 18 июля там же сыграет оркестр «Золотая мелодия», передает ИА «Сусанин».

Слушатели должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. В филармонии отметили, что запланирован ряд концертов на фан-зоне парка Кирова, в которых примут участие все ведущие коллективы.