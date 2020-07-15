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Российские компании справятся с последствиями коронавируса лучше американских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эпидемия коронавируса отбросит глобальную экономику и бизнес на два-три года назад, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.

Американские банки, успевшие отчитаться за II квартал, оправдывают прогнозы о том, что прибыль корпоративного сектора США рухнет почти вдвое. К главным факторам риска эксперты относят рост неплатежей по кредитам и ухудшение эпидемиологической обстановки в США.

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По прогнозу провайдера финансовой информации Refinitiv, совокупная прибыль компаний, входящих в индекс S&P-500, снизится на 44% по сравнению с прошлым годом. Это будет наибольшим падением со времен кризиса 2008 года, когда американский бизнес за октябрь — декабрь потерял 67% прибыли.

У российских корпораций падение прибыли тоже будет, но не драматичное, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Главные причины — отсутствие «вертолетных денег», усвоенный опыт кризиса 2014 года и валютная экспортная выручка.

В целом по рынку компании вряд ли покажут катастрофические результаты, отметил старший аналитик «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. По его прогнозам, слабую отчетность продемонстрируют ресурсные компании и экспортеры, тогда как у ритейлеров большого снижения прибыли не будет.

Хорошие результаты должны показать золотодобывающие компании, поскольку цены на драгметалл растут, а рубль дешевел, поделилась портфельный управляющий «Сбербанк Управление Активами» Александра Фалкова. У нефтегазовых компаний, напротив, прибыль окажется под давлением из-за падения цен на сырье и необходимости сокращения добычи по соглашению ОПЕК+, добавила она.

Банк России следит за ситуацией и учитывает в прогнозах и при принятии решений широкий круг факторов, в том числе со стороны внешних условий, включая экономическую ситуацию в развитых экономиках​, сообщили в пресс-службе регулятора.

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