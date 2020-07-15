Потерявшийся в лесу Ленинградской области мальчик найден

Пропавший во вторник, 14 июля, в лесу в Выборгском районе Ленинградской области восьмилетний мальчик найден. Об этом сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

«Установлено местонахождение восьмилетнего мальчика, поиски которого велись в лесу в районе поселка Цвелодубово. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. В настоящее время он передан медикам», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее о пропаже ребенка заявила его бабушка. Они вместе отправились в лес за грибами и ягодами. По ее словам, мальчик пропал около 15.00 мск в окрестностях озера Нахимовское, села Цвелодубово.