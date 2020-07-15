Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов

Власти США согласились отменить решение о том, что обучающиеся в стране иностранные студенты должны будут покинуть ее, если занятия в их учебных заведениях осенью будут проходить онлайн из-за пандемии. Об этом сообщается в электронной базе федерального окружного суда в Бостоне (штат Массачусетс).

Слушания прошли 14 июля в формате видеоконференции. По итогам заседания сообщается, что стороны пришли к согласию, а правительство согласилось отменить указанные предписания для студентов и разъяснения к ним. При этом причины, по которым американские ведомства согласились на такой шаг, пока неизвестны, пишет ТАСС.

Иск к Министерству внутренней безопасности США и Службе иммиграционного и таможенного контроля был подан 8 июля Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом. Они требовали признать указанное решение незаконным, а также приостановить его исполнение на время разбирательства.

Отмечается, что представители университетов заявили, что, вынуждая студентов покинуть страну, власти США ущемляют их интересы и наносят ущерб учебным заведениям.

13 июля сообщалось, что власти 17 штатов США и федерального округа Колумбия подали в суд с целью заблокировать решение американской службы иммиграционного и таможенного контроля, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут проходить онлайн из-за пандемии коронавируса.

Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила 6 июля, что иностранные студенты, учащиеся в этой стране, должны будут покинуть ее, если осенью их занятия из-за пандемии полностью переведут в онлайн-режим. Это те, кто пребывает в Соединенных Штатах по неиммиграционным визам типа F-1 и М-1.

Госдеп на протяжении одного семестра не будет выдавать визы студентам-иностранцам, которых приняли на программы, доступные минимум один семестр онлайн. Меры не будут применяться к тем, чьи занятия пройдут онлайн только частично.

На данный момент США лидируют в мире по количеству зафиксированных случаев коронавируса. По данным сайта Worldometer на 14 июля, в этой стране более 3,5 млн случаев этого заболевания и свыше 138,9 тыс. жертв.