Доплаты водителям скорой помощи ввели в Татарстане

В Татарстане ввели доплаты водителям скорой помощи за интенсивность труда. Изменения коснутся водителей отделений паллиативной помощи Республиканского клинического онкодиспансера и Нижнекамской центральной районной больницы.

Ежемесячные выплаты будут достигать 8 тыс. рублей, рассчитываясь пропорционально объему работы. Так, если сотрудник отработал только часть месяца, надбавка будет начисляться в соответствии с фактическим временем занятости.

Финансироваться выплаты будут из республиканской казны, пишет Inkazan.ru. Жители Татарстана неоднократно жаловались на долгое время ожидания скорой помощи.