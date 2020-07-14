Новый терминал открылся в аэропорту Череповца

В аэропорту Череповца (Вологодская область) открыли новый терминал для обслуживания внутренних воздушных линий. Инвестиционный проект стоимостью более 160 млн завершила компания «Северсталь».

Пропускная способность нового терминального комплекса составит до 85 пассажиров в час. Здание оснащено современным досмотровым оборудованием, ленточными конвейерами, стойками регистрации и системами визуальной информации. Губернатор Олег Кувшинников отметил, что открытие нового аэровокзального комплекса — шаг в будущее авиапредприятия, Череповца и всей Вологодской области, сообщили ИА FlashNord в пресс-службе правительства региона.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила 8 июля, что международное авиасообщение в нашей стране откроют не раньше сентября-октября, когда можно будет говорить об отсутствии угрозы распространения коронавируса. Самым пессимистичным вариантом может стать декабрь. Российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 поддержал идею возобновления полетов в два этапа.