Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 38 человек

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Колумбии, который произошел 6 июля, увеличилось до 38 человек. Об этом со ссылкой на представителей департамента здравоохранения города Барранкилья сообщил журнал Semana во вторник, 14 июля.

Изначально сообщалось о 20 погибших. По информации издания, с 6 июля в больницах умерли еще 18 пострадавших. Также сообщается, что в палатах интенсивной терапии по-прежнему остаются еще семь граждан.

Министр здравоохранения Барранкильи Умберто Мендоса рассказал, что у пострадавших ожоги 40-90% тела. Сейчас врачи борются за их жизнь, пока остаются риски связанные с самими ожогами, а также возможными инфекциями.

13 июня на трассе G15 Шэньян–Хайкоу возле китайской деревни Ляншань взорвался бензовоз. Что в нем перевозилось — не известно. Емкость пронеслась через несколько сотен метров, перелетев здания. В домах поселка близ шоссе взрывной волной выбило стекла. В результате происшествия погибли 19 человек, еще 172 были госпитализированы.