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Корпорация Boeing в июне получила заказ на поставку только одного самолета

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Фото: TASS/ZUMA
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Американская авиастроительная корпорация Boeing Co. в июне 2020 года получила только один заказ на поставку самолета, что на восемь лайнеров меньше, чем в мае. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что с начала года Boeing получила заказы на поставку 59 самолетов. При этом, например, в апреле у компании не было ни одного заказа, передает The Associated Press.

В то же время Boeing сообщила, что поставила в июне 10 самолетов. В мае было поставлено только четыре самолета, что оказалось минимумом с ноября 2008 года. С начала года корпорация Boeing поставила 70 самолетов, а за второй квартал — 20 самолетов.

Мировые пассажирские авиаперевозки пострадали из-за пандемии коронавируса, в связи с чем компании ограничили закупки новой авиатехники.

Ранее сообщалось, что Федеральное авиационное управление США с 29 июня приступило к сертификационным летным испытаниям Boeing 737 MAX с внесенными в его конструкцию изменениями.

Полеты этого семейства лайнеров были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

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