Прямой эфир

В России предложили учитывать медосмотры охранников для получения разрешения на оружие

0
Фото: ТАСС/ura.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Результаты медосвидетельствований на противопоказания к работе частным охранником могут начать учитывать при оценке наличия медицинских противопоказаний к владению оружием. Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения России опубликован 14 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Калашный» подряд: дальневосточных военных вооружат новейшим автоматом
АК-12 предстоит пройти проверку суровым климатом и изобретательностью российских солдат

«Утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, данное распоряжение позволяет предусмотреть возможность учета результатов указанного медицинского освидетельствования при прохождении частными охранниками анализа на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований присутствия в организме человека наркотических средств.

При прохождении освидетельствования на противопоказания к владению оружием будут учитываться результаты освидетельствований охранников, полученные не более года назад.

В начале марта директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что лицензии и разрешения на оружие будут переведены в электронный формат.

В феврале стало известно о том, что в России выявили более 250 тыс. нарушений правил оборота оружия по итогам 2019 года. Кроме того, было аннулировано почти 50 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020