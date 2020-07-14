В России предложили учитывать медосмотры охранников для получения разрешения на оружие

Результаты медосвидетельствований на противопоказания к работе частным охранником могут начать учитывать при оценке наличия медицинских противопоказаний к владению оружием. Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения России опубликован 14 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, данное распоряжение позволяет предусмотреть возможность учета результатов указанного медицинского освидетельствования при прохождении частными охранниками анализа на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований присутствия в организме человека наркотических средств.

При прохождении освидетельствования на противопоказания к владению оружием будут учитываться результаты освидетельствований охранников, полученные не более года назад.

В начале марта директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что лицензии и разрешения на оружие будут переведены в электронный формат.

В феврале стало известно о том, что в России выявили более 250 тыс. нарушений правил оборота оружия по итогам 2019 года. Кроме того, было аннулировано почти 50 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие.