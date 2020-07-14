Прямой эфир

В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием. Об этом заявила «РИА Новости» член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

За Vera и Отечество: что нового появилось в деле Ивана Сафронова
Следствие выяснило, каким ПО пользовался советник главы «Роскосмоса», но не сообщило, получал ли он деньги за передачу данных

«Сегодня даже похвалил повара. В камере сидит он один и будет там еще 14 дней», — сказала член ОНК.

По словам Меркачевой, у Сафронова «позитивное настроение». Ему выдали обычную одежду взамен «тюремной робы».

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Следствие считает, что его завербовали чешские спецслужбы в 2012 году. В 2017 году он якобы получил задание и передал в Чехию секретные данные.

ФСБ России возбудила против задержанного уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Он не признал вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.

В понедельник, 13 июля, советнику главы «Роскосмоса» начали предъявлять обвинение в госизмене. Его адвокат Иван Павлов отмечал, что данных о том, кто передавал обвиняемому секретную информацию, в материалах его дела нет.

Защитник добавил, что следствие считает, что при общении с зарубежными спецслужбами бывший журналист использовал программное обеспечение VeraCrypt для шифрования.

Павлов заявил, что его подзащитный готов давать показания следствию, когда оно конкретизирует свое обвинение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020