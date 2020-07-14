В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием. Об этом заявила «РИА Новости» член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Сегодня даже похвалил повара. В камере сидит он один и будет там еще 14 дней», — сказала член ОНК.

По словам Меркачевой, у Сафронова «позитивное настроение». Ему выдали обычную одежду взамен «тюремной робы».

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Следствие считает, что его завербовали чешские спецслужбы в 2012 году. В 2017 году он якобы получил задание и передал в Чехию секретные данные.

ФСБ России возбудила против задержанного уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Он не признал вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.

В понедельник, 13 июля, советнику главы «Роскосмоса» начали предъявлять обвинение в госизмене. Его адвокат Иван Павлов отмечал, что данных о том, кто передавал обвиняемому секретную информацию, в материалах его дела нет.

Защитник добавил, что следствие считает, что при общении с зарубежными спецслужбами бывший журналист использовал программное обеспечение VeraCrypt для шифрования.

Павлов заявил, что его подзащитный готов давать показания следствию, когда оно конкретизирует свое обвинение.