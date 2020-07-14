В Минске началась акция протеста по итогам регистрации кандидатов в президенты

Жители Минска проводят стихийную акцию солидарности в центре города после того, как Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Об этом во вторник, 14 июля, пишет ТАСС.

Сторонники предполагаемых кандидатов вышли в центр столицы и идут вдоль проспекта Независимости, а проезжающие мимо автомобили сигналят. Прибывшие на место правоохранители по громкоговорителю предупреждают людей об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Задержаны около 20 участников акции, среди которых корреспондент и оператор «Еврорадио», которые проводили трансляцию рядом с площадью Победы.

На некоторые улицы прибыли автозаки.

Ранее в этот же день ЦИК Белоруссии отказала Бабарико и Цепкало в регистрации кандидатом в президенты республики.

Вместе с тем ЦИК зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко на выборы президента республики.

Как заявлял в начале июля сам Лукашенко, он не монополизировал власть, а «взвалил на свои плечи непосильную ношу».