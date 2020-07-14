Правительство поручило подготовить налоговые льготы для производителей детских товаров

Правительство России поручило подготовить предложения мерам налогового стимулирования производителей детских товаров ко второму кварталу 2023 года. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Кроме того, Минпромторг, Минпросвещения, ФАС, Минкомсвязь и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти должны в четвертом квартале 2020 года актуализировать каталог товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с целью достижения задач нацпроекта «Образование».

«Ожидаемый результат — включение не менее 300 наименований товаров для детей в каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в распоряжении.

Помимо прочего, правительство рекомендовало профильным ведомствам ежегодно анализировать рынок индустрии детских товаров и оценивать их уровень конкурентоспособности по отношению к зарубежным аналогам.

В итоге, согласно плану развития индустрии, доля отечественных детских товаров на российском рынке к 2024 году должна достичь 35% против 29,2% в 2020 году. Объем экспорта детских товаров из России к 2024 году должен вырасти до $743 млн по сравнению с $524,8 млн в 2019 году.

«План разработан в целях развития индустрии детских товаров как отрасли промышленности, основывающейся на принципах конкурентоспособности, многопрофильности, устойчивости, структурной сбалансированности и инновационной привлекательности, а также в целях обеспечения потребности детей и семей с детьми в качественных и доступных товарах и роста экспорта отечественных товаров для детей», — говорится в документе.

На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Зубарев направил главам Минпромторга и Минздрава предложение ввести обязательную национальную цифровую маркировку детских игрушек.