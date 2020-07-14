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Правительство поручило подготовить налоговые льготы для производителей детских товаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство России поручило подготовить предложения мерам налогового стимулирования производителей детских товаров ко второму кварталу 2023 года. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

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Кроме того, Минпромторг, Минпросвещения, ФАС, Минкомсвязь и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти должны в четвертом квартале 2020 года актуализировать каталог товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с целью достижения задач нацпроекта «Образование».

«Ожидаемый результат — включение не менее 300 наименований товаров для детей в каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в распоряжении.

Помимо прочего, правительство рекомендовало профильным ведомствам ежегодно анализировать рынок индустрии детских товаров и оценивать их уровень конкурентоспособности по отношению к зарубежным аналогам.

В итоге, согласно плану развития индустрии, доля отечественных детских товаров на российском рынке к 2024 году должна достичь 35% против 29,2% в 2020 году. Объем экспорта детских товаров из России к 2024 году должен вырасти до $743 млн по сравнению с $524,8 млн в 2019 году.

«План разработан в целях развития индустрии детских товаров как отрасли промышленности, основывающейся на принципах конкурентоспособности, многопрофильности, устойчивости, структурной сбалансированности и инновационной привлекательности, а также в целях обеспечения потребности детей и семей с детьми в качественных и доступных товарах и роста экспорта отечественных товаров для детей», — говорится в документе.

На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Зубарев направил главам Минпромторга и Минздрава предложение ввести обязательную национальную цифровую маркировку детских игрушек.

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