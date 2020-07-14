Путин выразил соболезнования родным и близким Челышева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося деятеля наук Евгения Челышева. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной во вторник, 14 июля, на сайте Кремля.

«В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки. Представитель легендарного поколения победителей, участник Великой Отечественной войны, Евгений Петрович Челышев прошёл большой жизненный, профессиональный путь, пользовался заслуженным авторитетом и признанием как талантливый учёный, настоящий исследователь и подвижник науки», — отметил российский лидер.

Президент назвал кончину Челышева невосполнимой потерей для родных, коллег, учеников и для всей российской филологической школы. Глава государства выразил уверенность, что память об академике Челышеве «сохранится в наших сердцах, как сохранятся его труды, богатое научное и творческое наследие».

Академик РАН Челышев ушел из жизни в возрасте 98 лет накануне, 13 июля.

Он родился 27 октября 1921 года в Москве. Челышев был советским и российским литературоведом, культурологом, востоковедом, переводчиком, писателем и общественным деятелем, многие его работы переведены на иностранные языки и изданы за рубежом.