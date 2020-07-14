Власти Липецка сообщили о дефиците врачей

Липецкий городской совет депутатов рассмотрел вопрос о создании условий для привлечения медицинских работников в больницы города. Укомплектованность врачами, оказывающими помощь в амбулаторных условиях, составляет 67,9%.

По данным областного управления здравоохранения, численность врачей и медсестер сократилась за последние пять лет на 200 человек. Укомплектованность средним медицинским персоналом составила 85,3%. Об этом пишет LipetskMedia.

Для врачей предусмотрен ряд льгот. Медики дефицитных специальностей смогут получить выплаты на строительство и приобретение жилья. Для медработников предусмотрены компенсационные выплаты за коммунальные услуги, а также за наем жилых помещений.

С 2019 года в Липецкой области действует «губернаторский миллион». Этим видом поддержки воспользовались 12 врачей, которые приехали работать в Липецк.

Депутаты рекомендовали администрации Липецка предусмотреть в бюджете на 2021 год средства на обеспечение медиков служебным жильем и бесплатными участками под застройку.