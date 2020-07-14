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Аттракционы начали работу в парках Брянска

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В Брянске возобновили работу аттракционы и пункты проката. Соответствующее постановление подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Решение о смягчении ограничений, действовавших в связи с распространением коронавируса, принял региональный оперативный штаб. В регионе разрешено открыть парки культуры и отдыха, зоопарки, музеи, библиотеки и спортивные объекты. Кроме того, в парках возобновили работу аттракционы и пункты проката. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Брянцам напоминают о необходимости соблюдения безопасной дистанции и масочного режима.

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