Движение по двум путепроводам запустят в Челябинске

В Металлургическом районе Челябинска 15 июля запустят движение транспорта по путепроводу через Коксохим. Это очень важный для города объект, так как через него проходит дорога до аэропорта.

Посетив мост, губернатор области Алексей Текслер остался недоволен: там еще не уложили трамвайные пути, их обещают открыть лишь через неделю. Глава региона намерен взыскать штраф с подрядчика, информирует 1obl.ru.

«Контракт был до 15 июля. Все отговорки о том, что не хватило времени или были другие обстоятельства, меня не устраивают», — сказал глава региона.

Кроме того, Текслер осмотрел путепровод на Троицком тракте. Движение по этому мосту станет возможным также с 15 июля. Подрядчик в течение двух недель планирует расширить въезд на путепровод.

Напомним, в мае в Челябинской области стартовала реконструкция федеральной автодороги М-5 «Урал». К работам приступило ФКУ Упрдор «Южный Урал». Реконструкция пройдет в три этапа на участке с 1564-го по 1609-й км. В рамках первого этапа планируется построить четыре моста через реки Атя и Ук, а к октябрю 2022-го в эксплуатацию должны ввести 14-километровый участок дороги.