Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Белоруссии заявили о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией
Общество
Сенаторы предложили учитывать мнение детей старше 10 лет при передаче под опеку
Общество
В Минздраве заявили о возможном повышении уровня сахара в крови из-за COVID-19
Туризм
Россияне выбрали для путешествий в августе морские курорты страны
Мир
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Сюжет:

Чиновник сообщил о запрете въезда туристам в Чечню из-за COVID-19

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чечне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом временно запретил въезд туристов в республику для предупреждения распространения инфекции и сохранения жизни и здоровья граждан. Об этом написал начальник регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов в своем Instagram-аккаунте во вторник, 14 июля.

Аллерген спасения: пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19
Ученые выявили закономерность между эпидемиями респираторных заболеваний и цветением растений

«Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку», — отметил Черхигов.

По данным оперштаба на 14 июля, в Чечне за все время выявлено 1 851 случаев коронавируса. Выздоровели 1 271 пациентов, умерли — 28.

Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 739 947 человек, скончались 11 614 пациентов, вылечились ― 512 825.

1231

Ранее во вторник стало известно, что процент заразившихся коронавирусом после контакта с бессимптомными больными выше, чем с пациентами с тяжелой формой COVID-19.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020