Чиновник сообщил о запрете въезда туристам в Чечню из-за COVID-19

В Чечне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом временно запретил въезд туристов в республику для предупреждения распространения инфекции и сохранения жизни и здоровья граждан. Об этом написал начальник регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов в своем Instagram-аккаунте во вторник, 14 июля.

«Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку», — отметил Черхигов.

По данным оперштаба на 14 июля, в Чечне за все время выявлено 1 851 случаев коронавируса. Выздоровели 1 271 пациентов, умерли — 28.

Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 739 947 человек, скончались 11 614 пациентов, вылечились ― 512 825.

Ранее во вторник стало известно, что процент заразившихся коронавирусом после контакта с бессимптомными больными выше, чем с пациентами с тяжелой формой COVID-19.

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