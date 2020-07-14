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Сенаторы предложили учитывать мнение детей старше 10 лет при передаче под опеку
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Сенаторы предложили учитывать мнение детей старше 10 лет при передаче под опеку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий учет мнения ребенка от 10 лет и старше при принятии решения о передаче его под временную опеку. Об этом сообщает во вторник, 14 июля, «РИА Новости».

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Ожидается, что в Семейном кодексе появится новая глава о временных мерах защиты ребенка в ситуациях, когда родители не могут осуществлять свои обязанности, например при задержании или экстренной госпитализации.

«В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким ребенку лицам на период отсутствия родителей и только при отсутствии такой возможности — в специализированное учреждение, которое обязано незамедлительно вернуть ребенка родителям по первому их требованию. <…> Если ребенку 10 лет, обязательно учитывается его мнение», — говорится в пояснении к законопроекту.

Ранее 14 июля сенаторы внесли в Госдуму проекты поправок к Семейному кодексу России, которые, в частности, устанавливают изъятие ребенка из семьи только по решению суда.

Кроме того, по словам главы временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елены Мизулиной, внесенные законопроекты запрещают опеке отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов и по ряду других причин.

Помимо прочего, еще один законопроект, который тоже разработан сенаторами и внесен 14 июля в Госдуму, запрещает возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления.

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