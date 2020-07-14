В Госдуму внесли закон о запрете отмены усыновления по истечении 3 лет

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления. Об этом сообщает «РИА Новости» 14 июля.

«Законопроект исключает возможность отмены усыновления по истечении трех лет с момента усыновления», — говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта стала руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

Также в пакет законопроектов по внесению поправок в семейное законодательство входит проект, запрещающий опеке отказывать в усыновлении ребенка родственникам из-за низкого уровня доходов, несоответствия занимаемого ими жилого помещения санитарным и техническим правилам, а также наличия у них на иждивении недееспособных лиц, если совместное проживание с ними не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка, сообщает ТАСС.

Ранее, в 2018 году, Минпросвещения предложило ограничить число детей в приемных семьях.

Согласно документу, одновременно можно будет усыновить лишь одного ребенка, за исключением случаев усыновления братьев и сестер. В ведомстве объяснили, что данная мера позволит снизить риски возврата детей-сирот.