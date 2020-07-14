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Дельфины устроили водное представление под Анапой

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Дельфины устроили водное представление для отдыхающих в станице Благовещенской под Анапой. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил телеканал «Звезда».

На опубликованых в Сети кадрах видно, как млекопитающие подплыли близко к берегу. Сначала дельфины просто лежали на воде, после чего неожиданно принялись плескаться.

«Везет. Я сто раз был на море и так близко никогда не видел», — написал под роликом один из пользователей.

Другая девушка рассказала, что неделю назад уже видела дельфинов на том же месте. Тогда «шоу» для туристов устроили сразу пять млекопитающих.

18 июня сообщалось, что овчарка подружилась с дельфином на крымском побережье. Во время прогулки собака увидела дельфина прямо у берега и решила познакомиться. Дельфин такого неожиданного проявления внимания не испугался.

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