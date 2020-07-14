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Администратор компьютерного клуба в Москве обокрал его на 700 тыс. рублей

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Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из компьютерного клуба на востоке столицы. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 14 июля, сообщили в столичном ГУ МВД.

К правоохранителям обратился частный предприниматель и рассказал, что из его компьютерного клуба на Краснобогатырской улице похитили предметы мебели и игровую технику. Сумма ущерба составила порядка 700 тыс. рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 28-летний администратор клуба, у которого были ключи от помещения. С помощью них злоумышленник похитил игровую технику, компьютерный стол и кресло. Часть украденного мужчина продал, оставшееся имущество вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемый заключен под стражу.

8 июля сообщалось, что злоумышленница похитила с банковских карт безработного жителя Москвы около 1,6 млн рублей.

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