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В Подмосковье двоих мужчин насмерть придавило гидравлической пластиной мусоровоза

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Следователи в Московской области устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин. Об этом во вторник, 14 июля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в ГСУ СК России по региону.

ЧП произошло 13 июля в ангаре в селе Долматова в Домодедове. Были обнаружены тела двух мужчин 45 и 32 лет с множественными травмами и проломами различных частей тела. По предварительным данным, погибшие приехали в ангар, чтобы купить грузовой автомобиль для перевозки мусорных отходов. Во время осмотра машины на мужчин упала расположенная на автомобиле гидравлическая пластина. Он полученных травм оба скончались на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы, пишет «Москва 24».

Ранее 14 июля сообщалось, что следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения человеческого черепа в Московской области. Череп человека обнаружили грибники и сообщили об этом в правоохранительные органы.

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